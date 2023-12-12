آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

كشف هاني الشيخ صديق المخرج أحمد البدري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور الحالة الصحية للبدري، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه بالكامل.

وكتب هاني الشيخ قائلا: «صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوروا في المستشفى لإن حالته الصحية صعبة جدا جدا، وغير مستقرة، بتر القدم بالكامل، رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم».

وأضاف: «هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش في الرعاية المركزة الزيارة من الساعه 4 لـ5 فقط، ادعوله وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لإن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة.. أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفي عشرة وتعب أو في محنة روحوووا زوره واطمنو عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا».

واختتم: ممكن يكون في بًعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف اجري وروحله عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك.. ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يابدري.

بتر قدم المخرج أحمد البدري

وكان الفنان شريف أدريس أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن تطورات حالة المخرج أحمد البدري الصحية، بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».