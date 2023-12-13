القصة الكاملة لإغراف أنفاق الفصائل بمياه البحر في غزة وتعليق أمريكا

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق الفصائل في غزة، مضيفة أن العملية من المرجح أن تستغرق أسابيع.

رأي إدارة بادين

وأكدت الصحيفة، أن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالوا إن العملية يمكن أن تساعد في تدمير الأنفاق، حيث تعتقد إسرائيل أن الفصائل تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أعربوا عن مخاوفهم من أن مياه البحر ستهدد إمدادات المياه العذبة في غزة، وعلق الرئيس الأمريكي صباح اليوم الأربعاء على الواقعة من خلال مؤتمر صحفي قائلا: «وردت أنباء عن عدم وجود محتجزين هناك، لكن لا أعرف ذلك على وجه اليقين».

5 مضخات مستخدمة

وقال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، إن عملية الغمر بدأت بعد أن أضاف الجيش الإسرائيلي مضختين إلى خمس مضخات تم تركيبها بغرض غمر الأنفاق الشهر الماضي.

وتم تجميع 5 مضخات كبيرة، الأولى شمال مخيم الشاطئ خلال الشهر الماضي، وتستطيع كل منها ضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر إلى الأنفاق.

من غير الواضح مدى نجاح طريقة الغمر

ونظرًا لطبيعة الأنفاق وبنيتها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الطريقة ستكون علاجًا شاملاً لتهديد الأنفاق، أم لا، ولكنها ستظل مجرد واحدة من سلسلة من التكتيكات المهمة.

احتمالية نجاح الواقعة

وقد تستغرق العملية أسابيع وبالتالي قد تسمح لمقاتلي الفصائل بالإخلاء، ومن المحتمل أن يأخذوا الأسرى معهم، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنتظر حتى إعادة جميع الأسرى.