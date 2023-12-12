«نيويورك تايمز»: تصريحات بايدن تمثل أكبر تغيّر في لغة أمريكا تجاه إسرائيل

كثف الرئيس الأمريكي، جو بايدن الضغط الدولي على قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قائلًا «علمنا لأول مرة إن البلاد تفقد الدعم في جميع أنحاء العالم، وأدت حرب إسرائيل الشرسة ضد الفصائل الفلسطينية في غزة بحياة آلاف المدنيين»، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»

بايدن يصف نتنياهو بـ«بيبي»

وأدلى بايدن بهذه التصريحات الصريحة خلال حملة لجمع التبرعات في واشنطن، وصفًا حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأنها «الحكومة الأكثر تحفظًا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي»، وقال إن رئيس الوزراء «لا يريد حل الدولتين» لإنهاء خلاف البلاد الطويل الأمد مع الفلسطينيين.

وأضاف أن نتنياهو «يجب أن يعزز ويغير» الحكومة الإسرائيلية، باستخدام سلطات رئيس الوزراء، مضيفا: «بيبي لديه قرار صعب يجب اتخاذه».

طوفان الأقصى

وكانت تصريحات بايدن خروجًا مذهلًا عن احتضان إسرائيل الحار الذي قاده منذ أن شنت الفصائل هجومًا مفاجئًا على إسرائيل في 7 أكتوبر، المعروف بـ«طوفان الأقصى» وذبحت 1200 شخصًا، وقال كبار المساعدين إن بايدن يعتقد أن الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي أعطى الرئيس مزيدًا من النفوذ مع نتنياهو.

وحث الرئيس إسرائيل علنًا على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة في حربها ضد الفصائل، لكنه ترك الأمر إلى حد كبير للمسؤولين الأمريكيين الآخرين، بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، لدعوة إسرائيل لأفعالها في ساحة المعركة.