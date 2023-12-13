مسئول أممي يحذر من تردي الأوضاع في غزة: «تخطت الانهيار ولا يمكن وصفها»

وصف فولكر تورك المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّرة جراء الحرب بأنها تخطّت الانهيار، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق، محذرًا من الحالة التي وصل لها القطاع.

من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات المفوض الأممي للصحفيين في ختام مؤتمر نظّم في جنيف للاحتفال بمرور 75 عاما على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي أكد فيها، أنه من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة، واصفًا الأوضاع بأنها خطيرة جدا وأنه من الصعوبة بمكان إيجاد عبارات توصّف مدى الخطورة، متسائلا عمّا إذا كانت عبارة شديدة الخطورة تفي بالغرض مشددًا على أن الأمور على وشك، بل تخطّت الانهيار مع وجوب التعامل مع الأمر بجدية كبيرة.

يتعين على القيادة السياسية أن تصون حقوق الإنسان

وأكد أنه على ضوء الأزمة في غزة وفي العديد من الأماكن الأخرى، يتعين على القيادة السياسية أن تصون حقوق الإنسان، وأن تجعلها جوهر أي قرار تتّخذه، داعيًا الجميع إلى التعامل مع حقوق الإنسان بجدية، بل بجدية أكبر وإلى جعلها محور وضع السياسات واتّخاذ القرارات.