800 بيزو مقابل الدولار.. الأرجنتين تعلن نيتها تخفيض قيمة عملتها

كشف وزير المالية الأرجنتيني، لويس كابوتو، أمس الثلاثاء، عن قرار دولته خفض قيمة صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي للعمل على مواجهة أزمة الصرف في البلاد.

توضيح سعر الصرف الرسمي

وكان هذا أبرز قرار اتخذه الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، وظهر وزير المالية في فيديو قائلا: «سنوضح سعر الصرف الرسمي، حيث ستكون قيمة الدولار الواحد 800 بيزو، وسيتم زيادة الدولار مع زيادة في ضريبة البلاد على الدولار.

وبحسب البنك المركزي الحكومي الأرجنتيني «بانكو ناسيون» فإن الدولار الأمريكي يساوي حاليا 400.5 بيزو عند البيع، من قبل البنك و 365.5 عند الشراء.

تعدد أسعار صرف العملة الوطنية في البلاد

ولدى الأرجنتين عدة أسعار صرف لعملاتها الوطنية تشمل السعر الرسمي، والسعر في السوق السوداء أو غير القانوني، وسعر الصرف للمصدرين، والسوق المالية، والسفر السياحي في ظل أزمات اقتصادية متتابعة تعيشها الأرجنتين.

تخفيض عدد الوزارات في الأرجنتين

واتخذ الرئيس الأرجنتيني الجديد قرارا بتقليص عدد الوزارات في بلاده من 18 إلى 9 وزارات لتبقى وزارات الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.