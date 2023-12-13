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انتخابات المصريين بالداخل

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بقسم ثالث الإسماعيلية.. السيسي في الصدارة

كتب:

أحمد العانوسي
04:02 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
لجان الانتخابات

لجان الانتخابات

أعلنت اللجنة العامة بقسم ثالث الإسماعيلية، حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 67 ألفا و868 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1146 صوتا، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 3339 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 11278 صوتا، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.

وتنص المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويعلن ذلك الحصر العددي في حضور الموجودين من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

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