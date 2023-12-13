لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في بنك مصر بجميع المحافظات

أعلن بنك مصر عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج، في جميع فروعه بالقاهرة والمحافظات، وفيما يلي نستعرض خطوات التقديم.

التقديم عبر LinkedIn

وأعلن البنك أنه يجب على المتقدمين المهتمين بالالتحاق بالوظائف المُعلن عنها تفقد موقعنا الإلكتروني «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحتنا على LinkedIn والتقديم يكون عبر LinkedIn.

إرسال السيرة الذاتية

ويمكن للشخص الراغب في التقديم والالتحاق بالوظائف المُعلنة إرسال السيرة الذاتية على الموقع الخاص بالبنك من خلال اللينك BMrecruitment@banquemisr.com.

الوظائف المطلوبة

1- وظيفة موظف متخصص خدمة العملاء.

2- وظيفة الاقتصاد والتجارة الدولية.

3- وظيفة التسويق.

4- وظيفة الاستثمار والتمويل.

5- الموارد البشرية.

6- التجارة وادارة المهمات.

7- موظف للعلاقات الدولية.

8- المنشآت المالية للتسويق.

9- التجارة الخارجية.