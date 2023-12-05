بعائد 7%.. تفاصيل شهادة «إيليت» الدولارية من بنك مصر

يقدم بنك مصر، عدد كبير من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، وتختلف هذه الشهادات فيما بينها من حيث معدل العائد وعدد سنوات الشهادة، بالإضافة إلى دورية صرف العائد، ويثق عدد كبير من المواطنين في شراء الشهادات الادخارية لأن لها عائدا مضمونا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بشراء شهادة «إيليت» الدولارية، التي يقدمها بنك مصر للمواطنين بالعملة الأجنبية، بعائد 7% بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

قواعد شراء شهادة «إيليت» الدولارية من بنك مصر

أصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع بالدولار الأمريكي تحت مسمى شهادة «إيليت» الدولارية، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها، كما أن لها عائدا ثابتا طوال فترة الشهادة، يصرف بشكل ربع سنوي، بمعدل 7% سنوياً، كما أن الشهادة غير قابلة للتجديد، ويمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بحد أقصى 50% من المعادل للقيمة الاسمية للشهادة وفقاً للتعليمات السارية وأسعار الاقتراض.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

أوضح البنك، أنه يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزءًا منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.