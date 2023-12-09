قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار العائد على شهادات بنك مصر 2023، حيث يقدم البنك العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية ذات العائد التنافسي مقارنة بغيره من البنوك المصرية، ويرتقب العديد من الأشخاص انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في 21 ديسمبر 2023، ويعد الاجتماع المقبل هو الأخير هذا العام.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2023 قبل اجتماع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات.

شهادة «ابن مصر»

أوضح البنك أن شهادة ابن مصر تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف بشكل شهري، ويمكن الاقتراض بضمانها.

وتأتي الشهادة بسعر عائد متدرج يتناقص سنوياً بمعدل 22% لأول سنة، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادة «القمة» من بنك مصر

وأشار بنك مصر إلى أن شهادة القمة تتضمَّن عددًا من القواعد والشروط، وتتمثل في أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن مدة شراء الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وللشهادة معدل ثابت طوال مدتها يصرف شهريا.

وتأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها عقب 6 أشهر من تاريخ شرائها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة كما يمكن الاقتراض بضمانها.

شهادة «الادخار ذات العائد الثابت 5 سنوات»

تأتي الشهادة بسعر عائد ثابت بمعدل 12.25%، شهري، أو 12.5% سنوي، وتستمر لمدة خمس سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، و1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.