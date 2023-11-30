محافظ قنا يفتتح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم، لخدمة العاملين بالمجمع والأهالي المقيمين بمحيطه، والتيسير على عملاء البنك وتوفيراً للوقت والجهد.

جاء ذلك بحضور جمال عبد القادر نائب رئيس فروع بنك مصر، ودكتور مهندس محمود عجور العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للألومنيوم، وكلا من النائب خالد خلف الله، والنائب فتحي قنديل والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، ورضا محمود نصر مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر وسيد عبد الرازق مدير فرع مجمع الألومنيوم، والسادة مديرى فروع البنك بقنا، والسادة مديرى القطاعات بمجمع مصانع الألومنيوم.

المحافظ يتفقد أقسام البنك

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا أقسام فرع بنك مصر واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا علي أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات المتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

تقديم خدمات رقمية

وأضاف «الداودي»، أن الفرع سوف يتيح عدد من ماكينات الصراف الآلى ATM للتيسير على مرتادي الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

ومن جانبه قال جمال عبد القادر، أن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي، وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا.

وأوضح رضا محمود، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك .