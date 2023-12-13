خريطة قطع المياه عن 6 مراكز بالمنوفية للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه عن عدة مناطق نتيجة إجراء الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة بمحطات المياه التابعة لها في عدة قرى ومدن، لغسيل المروقات وتطهير الخزانات بالمحطة، وذلك بالتبادل بين المحطات خلال الفترة الصباحية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن أماكن قطع المياه اليوم الأربعاء، وفقا لخطة الصيانة الدورية، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: الكوم الأخضر ومنشأة شنوان والبتانون والماي.

- مركز الشهداء: ساحل الجراير.

- مركز تلا: كفر علوي وكفر ربيع.

-مركز قويسنا: أبهنس، كفر أمشيش وبقسا وشبرا بجيرم وام خنان.

- مركز منوف: منشأة سلطان.

- مركز أشمون: قرى طلبا وأبو رقية ومصراية ودراوة وقورص.

مواعيد قطع المياه اليوم

وأوضحت «مياه المنوفية»، أنه سيتم مواعيد قطع المياه لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة الـ 2 ظهرا، لتعود المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من صيانة الشبكات وتطهير خزانات المياه بالمحطات.