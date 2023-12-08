قطع المياه لمدة 6 ساعات في أسوان.. وتعديل مواعيد الضخ برأس غارب

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه في عدد من المناطق بالشركة التابعة لها في أسوان، وتعديل ضخ المياه في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر.

مواعيد قطع المياه بعدد من المناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن المناطق التالية «حي غرب، ووسط وشرق- ما عدا عمارات الصفوة، البشير، والنجاجرة غرب، وقرى الكفور ما عدا سبيل مكي، وقرى حجازة ما عدا نجع العرب، وقرى العتمور قبلي ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلي، وقرى العباسية» اعتبارا من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 12 منتصف الليل، لمدة 6 ساعات.

توفيرسيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة

أشارت الشركة في بيان، إلى أن سبب الانقطاع القيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الشرب بكوم أمبو مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه برأس غارب

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحر الأحمر أنه نظرا لحدوث عطل بخط مياه الكريمات جرى تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب بالمنطقة الجنوبية، اليوم، لافتة إلى أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن رقم واتساب 01002899956، وتتلقى الاستفسارات عن مواعيد ضخ المياه على رقم واتساب 01001849993.

مواعيد نقل توصيلات المياه على الشبكة الجديدة بالوادي الجديد

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المواطنين القاطنين بمناطق «السبط البحري - حي البري - حي المجاهدين - حي خلف المتحف - منطقة القلعة - عيم الدار - عين الشيخ - حي باتا - حي المحابس - كمطقة البلد القديمة - تقسيم المحافظة القديم - حي ميتالكو - حي أرض السلام - شارع شدوة وتفريعاتة » بسرعة عمل إجراءات نقل توصيلات المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة، لافتة إلى أنه سيجري إلغاء الخطوط القديمة بداية من 30 ديسمبر الجاري، على أن يكون التوصيل في وجود فني شركة المياه من خلال التنسيق مع مركز خدمة العملاء بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد.