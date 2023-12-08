خريطة قطع المياه عن بورتوفيق في السويس.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة السويس، قطع مياه الشرب عن بور توفيق بحي السويس، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بسبب إجراء أعمال الإحلال والتجديد في الشبكة الخاصة بمياه الشرب والخطوط الرئيسية بالمنطقة، وإجراء أعمال الصيانة، بمعرفة شبكة مياه هيئة قناة السويس.

موعد قطع خدمة مياه الشرب عن منطقة بورتوفيق

وجاء بيان محافظة السويس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي متضمنا قطع المياه عن منطقة بورتوفيق لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة حتى التاسعة من صباح غدًا السبت 9 ديسمبر، بسبب إجراء أعمال الصيانة في شبكة مياه الشرب وإحلال وتجديد لبعض الخطوط وفور الانتهاء يتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى.

أماكن قطع مياه الشرب في السويس

ووفقاً لما ورد من شبكة هيئة قناة السويس، تكون ضاحية بورتوفيق والمناطق التابعة لها، هي التي يتم قطع خدمة مياه الشرب، عنها، وناشدت المواطنين والمؤسسات والمرافق والهيئات والأماكن الحيوية والمستشفيات المتضررة، توفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة، صباح السبت.