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خريطة قطع المياه عن 7 مناطق بالمنوفية اليوم.. اعرف المواعيد

كتب:

شيماء دراز
04:32 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
قطع المياه- تعبيرية

قطع المياه- تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إجراء الصيانة والدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات في 7 قرى بمركز السادات اليوم السبت، وفقا لخريطة الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة بالمناطق التابعة لها خلال الفترة الصباحية لتقديم أفضل خدمة لعملائها.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

وحددت مياه المنوفية أماكن قطع المياه اليوم السبت، ليتخذ المواطنون احتياطاتهم منها، مدينة السادات والقرى التابعة منها قرية أبو نشابة وقرية الباطة وقرية جاكوس، وقرية الطرانة وقرية منشأة النور، وكفر داود وقرية الخطاطبة.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد قطع المياه اليوم السبت بأماكن انقطاع المياه اليوم لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، حيث تعود المياه عقب الانتهاء من صيانة الشبكات وتطهير خزانات المياه.

 

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بقلم شيماء دراز