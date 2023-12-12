خريطة قطع المياه اليوم بـ 8 مراكز في المنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

تجري اليوم الثلاثاء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، الصيانة الدورية لعدد من المحطات في عدة قرى ومدن تابعة لها.

وتستهدف الصيانة، غسيل المروقات وتطهير الخزانات وفقا لخريطة الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة خلال الفترة الصباحية لتقديم أفضل خدمة لعملائها.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أماكن قطع المياه اليوم الثلاثاء، ليتخذ المواطنون احتياطاتهم بتلك الفترة، وجاءت كالتالي:

- مركز شبين الكوم، قطع المياه عن قريتي المصيلحة وكفر خلف.

- مركز الشهداء، انقطاع المياه عن كفر الجلايطة وكفر عشما.

- الباجور، قطع المياه اليوم عن قرى كفر الشيخ وسريحة وكفر سنجلف وفيشا الصغرى وبهتاي ومناوهلة.

- مركز تلا، قطع المياه بقرى كشكيش وكفر الشرفاء وزرقان وكفر ربيع.

- مركز بركة السبع، قطع المياه بقرى كفر نفزة وكفر عليم وطوخ طيشا وكفر هلال.

-مركز قويسنا، قطع المياه عن قرى بني غربان وميت سراج وكفر ميت حسيني، وميت بره وأم خنان وبيجرم وطه شبرا.

- مركز منوف، قطع المياه عن قرى الحامول والكوم الأخضر وسنجرج ومنشاة سلطان.

- مركز أشمون، انقطاع المياه عن قرى البرانية وشعشاع وكفر السيد وطهواي وسبك الأحد وشطانوف وطلبا.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت مياه المنوفية مواعيد قطع المياه الثلاثاء في 8 مدن وعدة قرى، بداية من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة الـ 2 ظهرا، ولمدة 4 ساعات، على أن تعود المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من صيانة الشبكات وتطهير خزانات المياه.