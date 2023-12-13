الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية سكنية في القدس.. ويشرد 4 عائلات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

هدم بناية سكنية

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق به 4 شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة.

وتعود ملكية الشقق الأربع لكل من: زهير عبد العزيز غيث وشقيقه مراد عبد العزيز غيث، وفهد مبارك وشقيقه محمد مبارك.

يذكر أن العمارة تم تشييدها عام 2016 وجرى دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيكل، وصدر قرار بهدمها الأربعاء الماضي.