برادلي كوبر يصطحب ابنته في العرض الخاص لفيلم «Maestro»

اصطحب النجم الأمريكي برادلي كوبر ابنته الصغيرة «ليا دي سين شايك كوبر»، البالغة من العمر ست سنوات، على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلمه الأخير «Maestro».

وظهر برادلي كوبر مبتسمًا على السجادة الحمراء، وهو يمسك بيد طفله الصغير أثناء التقاط الصور، وارتدت ليا فستانًا بطبعات الحيوانات وأحذية مسطحة ذهبية لامعة وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء، أما والدها فحضر الحفل مرتديا بدلة زرقاء داكنة، وأكد بطل «Maestro»، أن كونه أبًا جعله ينظر إلى الحياة بطريقة جديدة، وفقا لما نشره مجلة «بيبول».

تفاصيل فيلم «Maestro»

شارك برادلي كوبر في تأليف وإخراج وبطولة «Maestro» حيث لعب دور الراحل ليونارد بيرنشتاين، قائد الأوركسترا الشهير ويتناول الفيلم قصة حب تؤرخ للعلاقة بين ليونارد بيرنشتاين وزوجته فيليسيا مونتيليجري، منذ أن التقيا معا في حفل عام 1946، وعلاقة الزواج التي استمرت لمدة 25 عاما تخللها ثلاثة أطفال.

الفيلم من بطولة برادلي كوبر في دور «بيرنشتاين»، بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم: كاري موليجان، مات بومر ومايا هوك وسارة سيلفرمان، كما شارك «كوبر» في كتابة السيناريو مع جوش سينجر.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ولم يتواجد برادلي كوبر في العرض الخاص للفيلم بسبب إضراب الممثلين الذي كان مستمر في ذلك الوقت.