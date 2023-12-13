«فوائد مذهلة».. ماذا يحدث عند تناول نصف معلقة زيت زيتون يوميًا؟ 

زيت الزيتون يعد أحد أكثر الزيوت النباتية شعبية على مستوى العالم، ينتج من ثمار الزيتون، إذ يعتبر مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذلك عند استهلاك أكثر من نصف معلقة يوميًا، ستحصل على العديد من الفوائد الصحية.

ماذا يحدث عند استهلاك أكثر من نصف معلقة زيت زيتون يوميًا؟

فوائد بالجملة تحصل عليها حال تناول أكثر من نصف معلقة لزيت الزيتون يوميًا، سيساعد ذلك على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أظهرت الدراسات أن استهلاك زيت الزيتون بهذا المعدل يوميًا، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضارة، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، بحسب موقع «united states department of agriculture».

يساعد زيت الزيتون أيضًا في حماية القلب من الأمراض، لعل أبرزها تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل الثدي والقولون والمستقيم.

فوائد زيت الزيتون لا تنتهي، إذ يعمل على تحسين صحة الدماغ، باعتباره يحمل مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية المخ من التلف، ما يقلل من إمكانية الإصابة بالزهايمر ومرض باركنسون، إلى جانب بعض الفوائد للجهاز الهضمي، إذ يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء وقرحة المعدة، إلى جانب دوره في تعزيز صحة العظام.

نصائح لاستهلاك زيت الزيتون بشكل صحي

لا يستخدم زيت الزيتون في الطهي على نار مرتفعة، إذ يفضل استخدامه على نار خفيفة أو متوسطة، لأن ذلك يمكنه تدمير مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الزيت، ويمكن أيضًا تناوله بشكل خام مباشرة عن طريق إضافته إلى السلطة أو الخبز.