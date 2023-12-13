خدمة متاحة لـ11 مليون مواطن.. اعرف طريقة تغيير جهة صرف المعاش

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية، لأصحاب المعاشات إتاحة تعديل الجهة التي يتم من خلالها صرف المعاش على أي من الجهات الأخرى المسؤلة عن الصرف.

إتاحة إمكانية الصرف من البنك للبريد أو العكس

ويستفيد من المعاشات أكثر من 11 مليون صاحب معاش، لذلك تسعى الدولة المصرية للتسهيل عليهم من خلال إتاحة إمكانية الصرف من البنك للبريد أو العكس.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طرق تعديل جهة صرف المعاش من البنك للبريد أو العكس لأصحاب المعاشات، وفقا للمعلن من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أكدت أن وسيلة وطريقة تعديل طلب جهة المعاش، هي أن يتم تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش من وإلى الجهة التي يرغب في صرف المعاش منها.

ويجوز لصاحب المعاش تعديل جهة الصرف على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

أما عن الطرق الخاصة بتعديل جهة الصرف من البنك للبريد أو العكس، فإذا كانت جهة الصرف الحالية أحد البنوك فيجب إحضار موافقة من البنك على إيقاف المعاش.

وفي حالة كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يجب إحضار موافقة من البنك على تحويل المعاش، وإذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يجب إحضار صورة كارت ميزة.

إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب في معاشات بريد يجب إحضار خطاب من البريد موضح به رقم الحساب.​

أمكان صرف المعاش

تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعًا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

1- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).

2- بنوك القرى.

3- بنك ناصر الاجتماعي.

4- البنوك التجارية ( كارت ميزه أو حساب توفير ) .

5- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​