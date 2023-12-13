عضو بـ«النواب»: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال المشاركة في الانتخابات

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن إشادة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية بالانتخابات الرئاسية دليل قاطع على النجاح الكبير لهذه الانتخابات، والتي تعد واحدة من أنجح الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وأكد في بيان صحفي أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية يعد دليلا واضحا على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية ومشاركتهم الايجابية فى صنع مستقبل أفضل للوطن.

ووجه التحية والتقدير لكل المواطنين بصفة عامة وجماهير وأهالي بمحافظة البحيرة بصفة خاصة على ممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات بكل حرية، لاختيار المرشح الرئاسة الأفضل.