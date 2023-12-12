رئيس لجنة المتابعة بمدينة نصر: القضاة في اللجان الانتخابية يقومون بعملهم على أكمل وجه

قال المستشار إبراهيم الميهي، رئيس لجنة المتابعة بقسم مدينة نصر أول، إن اللجنة 28 لجنة فرعية، منها لجنة وافدين، بها 22 قاضيا وست قاضيات، قائمين بعملهم على أكمل وجه، مؤكدًا أنه لم تظهر أي ملاحظات سلبية في اللجان الانتخابية.

وأضاف الميهي في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه بالرغم من كثافة الأعداد في اللجان إلا أن بعض اللجان انتهت من تسجيل الأصوات وبدأت بالفعل في فرز الأصوات.