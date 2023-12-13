انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أمس الثلاثاء، وينتظر المواطنون موعد إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان المرشح الرئاسي الفائز.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، عمليات الفرز ستنتهي اليوم الأربعاء 13 من ديسمبر الجاري، ويتم تسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت، وإعلان الحصر العددي للأصوات.

وبدأت عملية الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد الماضي، واستمرت 3 أيام، واليوم سيتم إعلان النتيجة الخاصة بالفرز.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة الماضية على تقديم التسهيلات لذوي الهمم سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية؛ لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية، ومن أحدث الإجراءات التي أدخلتها الهيئة في هذه الانتخابات؛ التصويت بطريقة برايل، والذي يُمكن ذوي الهمم من اختيار مرشحهم الرئاسي.