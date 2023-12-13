«التعليم» تتيح امتحانات تحديد المستوى إلكترونيا لرياض أطفال المصريين بالخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، رابط إلكتروني لتحميل امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، إذ وفرت الوزارة ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ «kg1» من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربي للعام الدراسي 2023-2024.

امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ الإجراءات تتضمن تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم وطباعة الملف ويؤدي الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، مع رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

وتابعت: يتمّ تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ولا تُرسل أي ملفات تقييم ورقية، ويلزم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، مشددة على أنّ تحميل الملف ورفعه يشترط أن يكون من خارج مصر فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّه يمكن الدخول على الرابط التالي لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mostawa