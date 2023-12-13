«التعليم» تعلن عن وظائف بالمديريات.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، يتضمن توفر وظائف بالمديريات لاستكمال الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل؛ بالنسبة للتعليم الفني، مشيرة إلى وجود بعض المكونات الشاغرة بالوحدة الفرعية.

ووجهت وزارة التعليم، في خطابها، باتخاذ اللازم نحو إعلان شغل الأماكن الشاغرة بالوحدة الفرعية، على أنّ تكون مدة الإعلان 15 يومًا من تاريخه، والتنسيق مع الوحدة المركزية لتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية، مع مراعاة الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالترشح، ولا يُعتد بأي طلب بعد انتهاء مدة الإعلان، وستُشكل لجنة للمقابلات.

الوظائف الشاغرة بالمديريات التعليمية

- مدير عام التعليم الفني.

- ممثل عن مشروع قوى عاملة مصر.

- ممثل عن الوحدة المركزية.

شروط التقدم لوظائف الوحدة الفرعية

- الحصول على مؤهل عالي.

- الإلمام بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي.

- التمتع بالسيرة الحسنة بين الزملاء والتواصل الجيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا.

- الإلمام بالمهارات الإدارية والفنية في العمل.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- الإلمام بمهارات القيادة.

- سبق له العمل بوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

- ليس لديه مانع من الندب الكلي للعمل بالوحدة.

- القدرة على القيام بأداء المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة الوحدة.

شروك وظيفة «معلومات سوق العمل»

- أنّ ينطبق عليه الشروط العامة.

- أنّ يكون حاصلًا على تدريبات متخصصة.

- يفضل من لدية خبرة في علوم الإحصاء.

- يُفضل من لدية خبرة سابقة في المجال.

- إجادة التعامل مع برنامج Excel.

- القدرة على العمل في فريق.

شروط وظيفة الابتكار وريادة الأعمال

- أنّ تنطبق عليه الشروط العامة.

- يفضل أنّ يكون حاصلًا على دورة TOT.

- الإلمام بالمهارات الخاصة بتنفيذ الجلسات.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في المجال.

- الحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالوظيفة.

- القدرة على العمل في فريق.

المستندات المطلوبة للتقدم

- سيرة ذاتية مفصلة ومدعومة بالمستندات.

- بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد من الإدارة التابع لها.

- تقرير الأداء عن آخر عامين.

- ملء نموذج التقدم .

- صورة البطاقة الشخصية.

- تُقدم الملفات إلى إدارة التنسيق الفني بالمديرية.

- طلب مقدم لمدير عام التعليم الفني للالتحاق بالوحدة، وموضح فيه الوظيفة التي يريد العمل به.

- موافقة التوجيه الفني على الطلب في ضوء العجز والزيادة.