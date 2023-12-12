«التعليم»: تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على منهجية الجدارات

نظمت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تدريبا على منهجية التعليم القائم على الجدارات، لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ التدريب يهدف إلى بناء قدرات معلمي مدارس التكنولوجيا وفق منهجية الجدارات من خلال توضيح منهجية الجدارات وعناصرها وتطبيق استخدام استراتيجيات التعلم والتقييم الحديثة وتوظيف الأنشطة التربوية المختلفة في عمليات التعلم والتدريب على تطبيق مهارات الإدارة الصفية الهادفة في مدارس التكنلوجيا التطبيقية، وذلك لمعلمي التخصصات الفنية والمواد الثقافية بهدف تحسين مستوى التعليم والتدريب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّ التدريب جزءا من خطة وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتطوير قدرات المعلمين وتعزيز دورهم لبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة العالمية.