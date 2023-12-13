طرح فيلم السيرة الذاتية لإيمي واينهاوس «Back to Black» في مايو 2024

كشفت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية للمغنية الراحلة إيمي واينهاوس بعنوان «Back to Black»، عن طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 10 مايو 2024، ويحمل توقيع المخرج سام تايلور جونسون وسيناريو لمات جرينهالج، بعد تعاونهما الناجح في فيلم «Nowhere Boy» إنتاج عام 2009.

«Back to Black» من بطولة ماريسا أبيلا، التي تلعب دور المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة إيمي واينهاوس، التي توفيت في عام 2011، كما يشاركها في بطولة الفيلم كلا من: جاك أوكونيل وإدي مارسان وليزلي مانفيل، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Back to Black»

ويسلط الفيلم الضوء على صعود إيمي واينهاوس المبكر إلى الشهرة وإصدار ألبومها الشهير الذي يحمل الفيلم اسمه «Back to Black»، تعتبر«واينهاوس» التي توفيت عام 2011، أحد أعظم الفنانين في التاريخ الحديث، حيث باعت أكثر من 30 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

وتتولى شركة «Focus» توزيع الفيلم في الولايات المتحدة، بينما تتولى شركة Universal Pictures International التوزيع الدولي، باستثناء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا/نيوزيلندا والبنلوكس والدول الأسكندنافية وبولندا، والتي سيتم التعامل معها بواسطة «Studio Canal».