لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تثمن المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالمشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العالم كله عرف عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة الديمقراطية في أروع صورها.

تلاحم بين المصريين

وأكدت أن هذه الانتخابات التاريخية شهدت تلاحما بين المصريين وجميع مؤسسات الدولة المصرية، وكان الجميع حريصا على إنجاح هذا العرس الديمقراطي.

ووجهت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاء مصر الشرفاء على جهودهم، وحرصهم على إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مشيدة بحرص جميع الأحزاب السياسية المصرية على التفاعل والمشاركة في الانتخابات.