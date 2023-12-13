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انتخابات المصريين بالداخل

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تثمن المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات

كتب:

حسام أبو غزالة
10:22 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالمشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العالم كله عرف عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة الديمقراطية في أروع صورها.

تلاحم بين المصريين

وأكدت أن هذه الانتخابات التاريخية شهدت تلاحما بين المصريين وجميع مؤسسات الدولة المصرية، وكان الجميع حريصا على إنجاح هذا العرس الديمقراطي.

ووجهت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاء مصر الشرفاء على جهودهم، وحرصهم على إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مشيدة بحرص جميع الأحزاب السياسية المصرية على التفاعل والمشاركة في الانتخابات. 

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