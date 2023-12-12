«الوطنية للانتخابات»: غير مسموح بوجود الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يُسْمَح بوُجود الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، لكن من يوجَد داخل لجان الاقتراع هم وكلاء أو ممثلي المرشحين أو بعض المنظمات أو المتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بالجلوس لمتابعة العملية الانتخابية فقط، والتغطية الإعلامية للوسائل التي صرح بها.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه غير مصرح بالسماح بالتواجد داخل قاعات فرز الناخبين غير الأشخاص المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أو وكيل المرشح الذي له الحق في الحضور.

وأكد أن اللوجستيات كلها بالمقرات واللجان الفرعية واحدة، وكل مرشح قبل الاقتراع يتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات ويحصل على قاعدة بيانات الناخبين للتيسير على الناخبين.