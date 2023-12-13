حزب الجيل يشكر «المتحدة» على التغطية الحيادية للانتخابات الرئاسية

أشاد حزب الجيل الديمقراطي بتغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية، وخاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومبادرتها بمنح 100 دقيقة مجانية لكل المرشحين الرئاسيين على شاشتها.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الشعب المصري ضرب مثالا في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بروحهم الوطنية والحفاظ على حقهم الدستوري في مشاركة شعبية تدل على وعي الشعب بحجم التحديات التي تحيط بالوطن محليا ودوليا، وكذلك حفاظه على مقدرات الدولة والاصطفاف معًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أن الحزب خلال رصده للانتخابات على مدار أيامها الثلاثة، لم يسجل أي مخالفات، بل كان هنا انضباطا سلوكيا من الناخبين، وسلوكا راقيا من رؤساء اللجان العامة والفرعية والإداريين والناخبيين وأنصار المرشحين خارج مقار اللجان.

وأشار إلى أن نسب المشاركة في انتخابات الدول المتقدمة في الممارسة الديمقراطية، كما سجلت ظهور الأسرة المصرية في مظهر حضاري في الطوابير الممتدة أمام لجان الاقتراع والتصويت بشكل متكرر في معظم اللجان الفرعية بما ينبئ بعودة الأسرة المصرية المتماسكة رمانة الميزان وعمود المجتمع المصري.