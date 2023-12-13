رئيس «دفاع النواب»: الشعب سطر ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية

وجّه النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري العظيم، على وطنيته ووعيه وحرصه على المشاركة والظهور في صورة مشرفة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الثلاثة أيام الماضية، مؤكدا أن المصريين ضربوا أروع الامثلة في الانتماء وحب الوطن.

الشعب المصري سطر بوعيه ملحمة وطنية

وأشاد النائب أحمد العوضي، بوعي المصريين وحرصهم على المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليسطروا من جديد ملحمة مصرية وطنية تعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمالا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل المصريين، والآن أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي.

العوضي يشكر قضاة مصر

ووجّه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر والتقدير لقضاة مصر العظماء، ومستشاريه الذين أشرفوا وأداروا سير العملية الانتخابية بشكل كامل مما أضفى عليها المصداقية والنزاهة والشفافية، كما شكر كافة القيادات التنفيذية ورجال الشرطة الذين قاموا بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات، ما أسهم في سير العملية الانتخابية بأمان كامل أثار إعجاب وتقدير جموع المصريين، وينم عن حجم الجهد الذي بذلته وزارة الداخلية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناء سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.