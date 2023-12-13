النائب أشرف أمين: المشاركة الكبيرة في انتخابات الرئاسة تؤكد وقوف الشعب مع الدولة

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، أن مشاركة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بكثافة في الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم كله، مؤكدا أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت غاية الأهمية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال «أمين»، في بيان له أصدره اليوم، إن الشعب المصري العظيم أكد مجددا وقوفه صفا واحدا مؤيدا ومساندا للدولة المصرية من خلال مشاركته الكبيرة في هذه الانتخابات الرئاسية.

المصريون لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية

وأكد أن التاريخ والواقع يؤكدان دائما أن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية، مشددا على أن الشعب المصري دائما يدعم ويساند الدولة المصرية بجميع مؤسساتها للحفاظ على أمن واستقرار وحماية حدود الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024 الأكبر في تاريخ مصر

وأعرب النائب أشرف أمين عن سعادته الغامرة بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، والتي هي الأكبر في تاريخ مصر لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكدا أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم كانوا على مستوى المسؤولية وبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأننا جمعيا على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية.