عضو بـ«النواب» يشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: تجربة متفردة

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن المصريين قدموا للعالم تجربة ديمقراطية عظيمة ورائعة ومتفردة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعتبر واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مصر، خاصة أنها تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية.

وأضاف في بيان صحفي أنّ الشعب المصري بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم بأنه اختار طريق الاستقرار والأمن لمصر، بتأييده ودعمه الكاملين للدولة في هذه الانتخابات، خاصة أن هذا الأمر يعد بمثابة مهمة وطنية أمام كل المصريين.

اختيار وانتخاب رئيس مصر القادم

وأكد أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية رسموا مستقبلاً جديدا لمصر باختيار وانتخاب رئيس مصر القادم، لإدارة شئون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدي من المصريين لأعداء الداخل والخارج بأن الشعب يقف خلف الدولة المصرية، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

المخاطر التي تواجه مصر

وأضاف أن هذه الانتخابات المهمة أكدت أن المصريين على وعي وإدراك كاملين بالتحديات والمخاطر التي تواجه مصر، ودائما يقفون صفا واحدة خلف الوطن، من أجل استمرار مسيرة التنمية والاستقرار والأمن في مصر خاصة أن وحدة وتماسك المصريين هو سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على إفساد وإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضدها داخليا وخارجيا.