عضو بـ«قيم النواب» يشيد بحجم مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، أن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية كشفت عن وعى وإدراك المصريين بأهمية هذه الانتخابات، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة داخل منطقة الشرق الأوسط والعالم، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال «المير» في بيان صحفي، اليوم، إنّ المصريين بعثوا برسالة في غاية الأهمية مفادها قدرة الشعب المصرى على ممارسة الديمقراطية بصورة حضارية أكدت للعالم كله أن مصر دولة كبيرة ولها دورها التاريخى والريادى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والأفريقية والدولية، مؤكدا أنّ الأسر المصرية برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها قدموا للعالم تجربة رائعة وعظيمة في ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في انتخابات رئيس مصر القادم، الذى لديه القدرة على استمرار تحقيق مصر للأمن والاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على حدود مصر.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وأعرب عضو لجنة القيم بمجلس النواب عن سعادته الغامرة بما شاهده من مظاهر مشرفة للمصريين خلال اصطفافهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية في جميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر، معتبرا إشادة مختلف وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الاقليمية والأفريقية والعربية والدولية بهذه الانتخابات، بمثابة شهادة عالمية على عظمة المصريين والتفافهم حول الدولة المصرية بجميع مؤسساتهم، واستمرار نجاحهم في إفشال وإفساد جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وقال إنّ الشعب المصري دائما ما يثبت على مر التاريخ أنه يتحدى وقادر على مواجهة جميع الصعاب وجاهز دائما في الأوقات المصيرية ومبادر بالدفاع عن وطنه، ويتحمل المسؤولية الوطنية مع جميع مؤسسات الدولة في وقت الشدة، معتبرا أن مشاركة الشعب المصري الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، رسالة قوية بأن تلك المشاركة حق وواجب تجاه مصر، ويدل على مدى تقديره لحجم التهديدات والتحديات الراهنة.

المشاركة الكبيرة للمرأة والشباب في الانتخابات

ووجه «المير» تحية قلبية لكل المصريين بصفة عامة وللمرأة المصرية العظيمة والشباب المصري الذي يمثل اكثر من 60% من تعداد السكان، مؤكدا أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بشباب مصر جعلهم يتقدمون الصفوف في هذه الانتخابات، باعتبارهم القوة الضاربة المصرية والحصن الحصين للدولة المصرية ومستقبلها الواعد.