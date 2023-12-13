مصر تشيد بنجاح الإمارات في تنظيم الدورة 28 لمؤتمر المناخ.. وترحب بالنتائج

أشادت وزارة الخارجية المصرية بنجاح دولة الإمارات في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، التي أسفرت عن توافق حول عدد من القرارات التاريخية.

مصر تشيد بقيادة دولة الإمارات العربية

وتوصلت المفاوضات إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولاسيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.

إنجاز جديد

وأشار البيان إلى أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازا جديدا يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، ولاسيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27.

ووجه سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ، التهنئة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 على هذا الإنجاز وريادته للمفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.