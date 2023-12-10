رامي صبري يحيي حفلا كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات (صور)

شارك الفنان رامي صبري، جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور من حفله في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات، والتي شاركته فيه الفنانة نانسي عجرم.

ونشر رامي صبري صور الحفل والتي رفعت شعار كامل العدد معلقا: «شكرا أبو ظبي».

رامي صبري يستأنف نشاطه الفني

واستأنف الفنان رامي صبري نشاطه الفني بعد فترة من الابتعاد عن إحياء الحفلات تضامنا مع أهل غزة إذ أعلن مؤخرا عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تأجيل حفله الغنائي في أرض المعارض في أكتوبر الماضي

وكتب رامي صبري قائلا: «تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة، تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والتي كان من المقرر تاريخها 20 أكتوبر».