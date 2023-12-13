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انتخابات المصريين بالداخل

«أوقاف القليوبية»: مصر ستظل قوية بفضل شعبها الأصيل

كتب:

حسن صالح
10:49 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية

أعرب الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عن شكره وتقديره لكل الصادقين والمخلصين من الوطنيين الشرفاء، وخاصة الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، لما أظهروه من حب ووفاء وتواجد مشرف في جميع اللجان خلال الانتخابات الرئاسية.

الصورة أقوى دليل

وقال وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، كانت الصورة أقوى دليل، وظهر المصريون في أبهى صورة بشهادة جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بيان، بأن مصر ستظل الأبية قوية ومنتصرة بفضل شعبها الوطني الأصيل، ودامت على الأعداء عصية.

مسيرة حاشدة إلى لجان الانتخابات 

وكان المئات من أئمة مساجد وأوقاف القليوبية، خرجوا في مسيرة حاشدة إلى لجان انتخابات الرئاسة بكافة مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الأيام الثلاثة للتصويت.

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