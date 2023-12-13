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انتخابات المصريين بالداخل

حزب مصر الحديثة: الانتخابات مثالية وكل التحية للمواطن المصري

كتب:

محمد أباظة
12:02 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
حزب مصر الحديثة

حزب مصر الحديثة

وجّه حزب مصر الحديثة، التهنئة والتقدير للشعب المصري العظيم على مشاركته الفاعلة والمسؤولة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت بنجاح ونزاهة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وعبّر الحزب عن فخره بالموقف الوطني والديمقراطي، الذي أظهره الشعب المصري في مواجهة كل محاولات التدخل والتهديد والترهيب من أي جهة كانت، مؤكدًا أن الشعب المصري هو صاحب القرار والمصير في بلاد الحضارة والتاريخ.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد الحزب بالإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع، ما يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري، ويقدر نسبة المشاركة في الانتخابات بأنها «كبيرة جدًا وغير مسبوقة».

وأعلن الحزب عن استمراره في دوره الوطني والمسؤول في تقديم رؤية حديثة ومتطورة للتنمية والإصلاح في مصر، وفي تمثيل صوت الشعب ومطالبه وحقوقه في كل المحافل والمنابر.

وأثنى الحزب على الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات والشرطة والقضاء والإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في إنجاح العملية الانتخابية، وفي توفير الأمن والأمان والشفافية والحياد للناخبين.

وتمنى الحزب لمصر وشعبها، المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.