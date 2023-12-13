«الفنون التشكيلية» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في متحف الأبنودي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحاً بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بقنا.

متحف السيرة الهلالية

متحف السيرة الهلالية مقام بقرية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي (أبنود)، وهو المتحف الذي يضم كل ما يتعلق بالسيرة الهلالية السيرة الهلالية التي جمعها الأبنودي من «تونس، واليمن، والسعودية، وبلاد المغرب العربي»، ويعد تراثا ومرجعا للباحثين ومحبي السيرة الهلالية وعشاقها.

كما يضم بعض المقتنيات الشخصية للأبنودي وصور فوتوغرافية لكبار شعراء السيرة الهلالية، ومكتبة خاصة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للتكنولوجيا وصالة إطلاع للكبار.

اليوم العالمي للغة العربية

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، ويوافق اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرارها والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بناء على الاقتراح المقدم من المغرب والسعودية خلال انعقاد دورة منظمة اليونسكو.

تتمثل الغاية من اليوم العالمي للغة العربية، في إبراز أهمية اللغة في إجراء حوار بَناء بين الثقافات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.