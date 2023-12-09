نقيب الإعلاميين: القضية الفلسطينية لا يجب أن يغيب ذكرها لحظة واحدة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن يجب علينا جميعا أن نذكر الدور الذي نؤديه تجاه القضية الفلسطينية، فهي تسير في اتجاهين متوازيين، الأول هو استمرار الإعلام التقليدي الرسمي والخاص والمرئي والمسموع، في نقل الحقيقة الواضحة للعالم أجمع، حتى يجري تكوين رأي عام عالمي صادق وواقعي، للأحداث الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يجب أن يكون لنا دور أكبر وأبرز في نقل الحقيقة

وأضاف «سعدة» أن المحور الثاني هو الإعلام الشعبي عبر منصات التواصل الإجتماعي، وكلنا كشعوب عربية وإسلامية ومسيحية، يجب أن يكون لنا دور أكبر وأبرز في نقل الحقيقة وبكل لغات العالم، حتى يعلم القاصي والداني جرائم الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان «فلسطين في الإعلام الدولي».

وأكد نقيب الإعلاميين، أن القضية الفلسطينية لا يجب أن يغيب ذكرها لحظة واحدة من وسائل إعلامنا التقليدية، أو منصات التواصل الإجتماعي، ففي ظل الإعلام الجديد أصبح علينا جميعا دور في تحمل المسؤولية الإعلامية تجاه أهلنا في فلسطين.

سياسة عربية إعلامية متناغمة

وشدد الدكتور طارق أبو سعدة، على أنه لا بد أن يكون هناك سياسة عربية إعلامية متناغمة ذات آليات تنفيذية واضحة، تخدم على القضية الفلسطينية، وتؤصل لحل الدولتين الذي لا سبيل عنه.

وفي نهاية حديثه، أكد نقيب الإعلاميين أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؛ لأن ما يؤلم الفلسطينين يؤلمنا وما يؤكده دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل ومناسبة، أننا لم ولن نتخلى عن أشقائنا الفلسطينين، وأن حل الدولتين هو الأمثل، والسبيل الوحيد ليحيا الجميع في سلام وأمان.

حضر المائدة السفير الفلسطيني بالقاهره دياب اللوح، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، والدكتور حسن عماد مكاوي، مديرا للمائدة، والدكتور الإعلامي جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام، والإعلامي إيهاب حفني، عضو لجنة الإعلام، والدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين.