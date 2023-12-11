«الغد»: تهديدات الأمن القومي في ظل القضية الفلسطينية ألهبت وعي الناخبين

مع نهاية اليوم الثاني للانتخابات وإغلاق اللجان الانتخابية مقراتها، أصدر حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بيانا، أكد فيه أن الرهان على وعي المصرين وحسهم الوطني قد انتصر مجددا كالعادة، وكما هو ثابت تاريخيا، وأن مشاركة المصريين في أول يومين للانتخابات فاقت توقعات الجميع ولم تحدث في أي انتخابات رئاسية سابقة.

وأضاف الحزب، أن المشاركة بلغت حسب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي الأخير الآن حدود 45% من إجمالي الهيئة الناخبة «المقيدين» ويعني ذلك أن 30 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم تقريبا من إجمالي 67 مليون ناخب مقيد، وله حق التصويت، خلال اليومين الماضيين، ونأمل أن تتجاوز النسبة، غدا الثلاثاء، حدود الـ50% في يومها الأخير، وهو ما يتجاوز المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة في العامين 2014 و2018 على حد سواء حيث بلغت في الأولى 47% وفي الثانية تجاوزت نسبة الـ41% بقليل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد بيان حزب الغد أن الإدارة الماهرة والمبهرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المعاونة للهيئة قد نجحت نجاحا باهرا في تنظيم العملية الانتخابية، وفي التسهيل على الناخبين كما أن زيادة لجان الوافدين بمختلف المحافظات وسهولة الإجراءات ساعد كل الناخبين المتواجدين بغير محافظاتهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما ساعد تواصل الهيئة إلكترونيا مع الناخبين بـ50 مليون رسالة، والعكس أيضا، حيث تواصل 6 ملايين ناخب جديد مع الهيئة للكشف على لجانهم في الوصول إلى نسب أوسع للمشاركة.

وأضاف بيان الغد، أن الحرب على غزة وتهديدات الأمن القومي خلال القضية الفلسيطينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا ألهبت الوعي الوطني الجمعي المصري، وأشعر المصريون بخطورة التحديات الحالية وأهمية مشاركتهم ودعمهم للدولة المصرية وللقيادة السياسية، وكان المحفز الأكبر على نزول الناخبين بهذه الكثافة غير المسبوقة تاريخيا.

وأضاف بيان الغد: «لقد نجح المصريون في فرض إرادتهم وفي إعمال مشيئتهم، وفي إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الولايات المتحدة وإلى غيرهم بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن المصريين يد واحدة في مواجهة مخاطر الخارج والحفاظ على الوطن وسيادته».