موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لموظفي الدولة.. «اعرف هتقبض إمتى»

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، بالزيادات الأخيرة للحد الأدنى للأجور التي أعلن عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه للعاملين في الدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ورفعت الدولة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه للعاملين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وحددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والقطاعات التابعة لها، بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر2023، على أن يتم صرف المرتبات على مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

صرف متأخرات شهر ديسمبر

وأكدت وزارة المالية، على أن صرف المتأخرات سيكون أيام 7،10،11 ديمسبر 2023.