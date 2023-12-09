موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. «اعرف هتقبض إمتى؟»

يهتم قطاع كبير من المواطنين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، لشراء حوائجهم ومستلزمات المعيشة من مصاريف ملابس وطعام، وقامت الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه للعاملين في الدولة.

مرتبات شهر ديسمبر

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد الزيادات الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والقطاعات التابعة لها، من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر2023، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

صرف مستحقات شهر ديسمبر

وأشارت الوزارة الي أن عملية صرف المرتبات تستمر لمدة 3 أيام، على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، وتتاح المرتبات في أي وقت، اعتباراً من وقت بداية الصرف المحدد لكل القطاعات الإدارية.