تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يبدأ موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته، وفقًا لوزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين بالجهات الحكومية والوزارات، وذلك بعد زيادة المرتبات الأخيرة، التي تم تطبيقها منذ شهر أكتوبر 2023.

مرتبات شهر ديسمبر 2023

وتستعرض الوطن، من خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالجهات الحكومية والوزارات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

- يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

- يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

- يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنيه.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الأولى أو ما يعادلها 7 آلاف جنيه.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثانية 6 آلاف جنيه.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثالثة 5500 جنيه.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة الخامسة 4500 جنيه.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة السادسة 4 آلاف جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.