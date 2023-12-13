«حماة الوطن»: المصريون قدموا صورة حضارية للديمقراطية في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إنه على مدار الـ3 أيام انتخابية قدم الشعب المصري للعالم صورة حضارية للديمقراطية، في ممارسة انتخابية قوية شاهدها العالم بالكامل.

العملية الانتخابية

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مندوبي اللجان قدموا كل سبل المساعدة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة وكل من طلب العون، مشيرا إلى أنه خلال الـ 3 أيام لم ترصد أي مخالفات قد تشوب العملية الانتخابية بأي شكل وهو أمر يدعو للفخر بالدولة المصرية وعبورها للاستحقاق الدستوري بهذا الشكل الحضاري المشرف الذي يؤكد للعالم أن مصر قادمة، وستبقى رغم الصعاب والتحديات التي تحيط بها.

ممارسة حقه الدستوري

وأشاد الحزب بحرص كل مصري على ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن رأيه في اختيار رئيس مصر القادم، والاستجابة للنداء الوطني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة.

وثمن الحزب جهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نجحت وبجدارة في تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الجميع من أجل الخروج بهذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمصر.