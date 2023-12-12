أمين «المصريين» بسوهاج: تنوع برامج مرشحي الرئاسة أسهم في الزخم الانتخابي

قال عماد علي سليمان أمين حزب «المصريين» بمحافظة سوهاج، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن هناك زخما في المشاركة مع تنوع برامج المرشحين واختلاف أحزابهم، وهو ما أتاح الفرصة أمام الناخب لاختيار من يتفق مع برنامجه الانتخابي.

أوضح «سليمان» لـ«الوطن» أن مصر حققت نتائج مثمرة في توعية الشعب خلال الفترة الماضية، بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات لذلك أصبحت الانتخابات الرئاسية بمثابة ملحمة وطنية غير مسبوقة.

وأشاد بحجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار أيامها الثلاثة، ما يعكس بكل تأكيد وعي وإدراك المصريين الذين سطروا ملحمة وطنية في الداخل والخارج.