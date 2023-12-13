براين كوكس يلقي قصيدة الشاعر رفعت العرعير بعد استشهاده في غزة (فيديو)

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل الإسكتلندي الحائز على جائزة إيمي، براين كوكس بطل مسلسل «Succession»، وهو يلقي مقطع من قصيدة «If I Must Die» أو «إذا كان يجب أن أموت» للشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، والتي كانت آخر قصائده حيث كتبها في الأول من نوفمبر الماضي قبل استشهاده في 7 ديسمبر الجاري في إحدى الغارات الإسرائيلية على منزله في قطاع غزة.

نجم مسلسل «Succession» يلقي قصيدة رفعت العرعير

وتقول كلمات القصيدة التي كتبها الشاعر الراحل رفعت العرعير باللغة الإنجليزية، «إذا كان يجب أن أموت يجب أن تعيشوا.. لتحكوا قصتي وتبيعوا أشيائي.. وتشتروا قطعة قماش وبعض الخيوط (لتكن بيضاء وذيلها طويل)، من أجل طفل في مكان ما في غزة، وهو شاخص بنظره والجنة في عينيه، منتظر أباه الذي رحل في انفجار وما ودع أحدا.. وما ودع لحمه حتى.. ولا نفسه».

وتتابع القصيدة: «يرى الطائرة الورقية.. طائرتي الورقية التي صنعتها تحلق فوق عاليا، ويظنها لوهلة ملاكا حل بالمكان.. يعيد إليه الحب.. إذا يجب أن أموت فليجلب موتي الأمل وليكن حكاية».