الكشف على 1948 مواطنا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على المواطنين، إذ جرى فحص 1948 مريضا في قافلة بقرية منشأة شومان بمركز جمصة.

قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، إلى أن الهدف من القافلة الطبية بالدقهلية هو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، من ضمنها قرية منشأة شومان بمركز جمصة.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف على 1948 مريضاً، وضمت 11 عيادة منها «5 متنقلة - 2 باطنة - أطفال - جراحة - أسنان - نساء وتنظيم أسرة، ومعمل لتحاليل الدم ومعمل للطفيليات، ومعمل أشعة x ray»، موضحا أن تم الكشف على «باطنة 340 - أطفال 314 - جراحة 175 - جلدية 168 - أسنان 86 - رمد 170 - أنف وأذن 184 - عظام 313 - نساء وتنظيم 198».

كما تم إجراء 267 تحليلا مختلفا للمرضى، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ156 حالة، وإجراء 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، وتحويل 34 حالة للمستشفيات، وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و152 حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.