الكشف على 1219 مواطنا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية المختلفة، إذ جرى الكشف على 1219 مواطنًا في قرية الجزاير مركز بلقاس.

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، إلى أنه جرى إحالة 20 مواطنًا للمستشفيات من أجل عمل اللازم والإجراءات لتجهيزهم لاجراء عمليات صغرى بالعيادات التخصصية و9 مواطنين لاستكمال العلاج علي نفقة الدولة.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

وأكدت المحافظة أنه جرى توقيع الكشف الطبى على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي جاءت في 11 عيادة متخصصة من ضمنها تخصص:

- الباطنة

- الأطفال

- النساء وتنظيم أسرة

- جلدية.

- جراحة

- انف وأذن

- رمد

-أسنان

- عظام

- معامل تحاليل

- أشعات

وأشارت المحافظة إلى أنه بالإضافة للكشف الطبي، جرى تثقيف المواطنين وتوعيتهم الصحية، من خلال 42 ندوة، كما تم توفير أكبر قدر ممكن من أصناف العلاج في مختلف التخصصات السابقة بإجمالي 120 صنف أدوية.