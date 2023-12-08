الكشف على 2075 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلة طبية بقرية بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2075 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 110 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ125 مواطن.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية سدمنت الجبل غرب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات بـ8 عيادات تخصصية، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

تحويل 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

كما تضمنت القافلة إجراء 65 تحليلاً بمعمل الدم، و 48 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 13 حالة أشعة، 3 أشعة اسنان، واستصدار 15 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء عدد 132 أشعة موجات فوق صوتية لعدد من الحالات.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.