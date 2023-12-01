محمد رمضان يعلن موعد طرحه أغنيته الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الفنان محمد رمضان استعداده لطرح أحدث كليباته الغنائية «akwaba»، والتي تعتبر الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية .

محمد رمضان يعلن موعد طرحه أغنيته الرسمية لكأس أمم أفريقيا

وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الموعد الرسمي لطرح الأغنية، وعلق قائلًا: «كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر».

محمد رمضان يصور الكليب في كوت ديفوار

وأعلن الفنان محمد رمضان تصوير أحدث كليباته الغنائية «akwaba» على شاطي المحيط الأطلسي في كوت ديفوار، وقد علق على الأمر قائلا: «من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب akwaba الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. يا رب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي، ثقة في الله نجاح»

دعم الفنان محمد رمضان للقضية الفلسطينية

وأكد الفنان محمد رمضان، في وقت سابق دعمه الكامل للشعب الفلسطيني، في حربه خلال الفترة الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الشديد عليه من الجمهور بسبب تجاهله للموقف الفلسطيني.